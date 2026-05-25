DEM Parti TBMM'de Özgür Özel'i Ziyaret Edecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, CHP’de “mutlak butlan” kararı ve Genel Merkez’e yapılan polis müdahalesi sonrası mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek ziyareti gerçekleştirecek.

ZİYARET 13.30'DA GERÇEKLEŞECEK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, bugün saat 13.30’da Özel’i TBMM’deki odasında ziyaret edecek.

ÖZEL 'YENİ GENEL MERKEZ TBMM'DİR' DEMİŞTİ

CHP’de kurultaya ilişkin “mutlak butlan” kararı ve Genel Merkez’e yönelik polis müdahalesinin ardından Özgür Özel çalışmalarını TBMM’deki makam odasına taşımıştı. DEM Parti ise hem mahkeme kararına hem de polis müdahalesine sert tepki göstermiş, yaşananların yalnızca CHP’yi değil Türkiye’deki demokratik düzeni de ilgilendirdiğini vurgulamıştı.

'MUHALEFET PARÇALANMAMALI' VURGUSU

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptıkları açıklamada halk iradesine yönelik müdahalelere karşı durduklarını belirterek muhalefetin bu süreci parçalanmadan aşmasının önemine dikkat çekmişti.

'SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ' ÇIKIŞI

Polis müdahalesi sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanları imzasıyla yayımlanan açıklamada da ana muhalefet partisinde yaşanan gelişmelerin Türkiye siyasetini doğrudan etkilediği ifade edilerek, demokratik süreçlerin korunması için sorumluluk almaya hazır oldukları mesajı verilmişti.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları, kararın ardından Özgür Özel’i telefonla arayarak dayanışma mesajı iletmiş ancak CHP Genel Merkezi’ne gitmemişti.

Kaynak: Haber Merkezi