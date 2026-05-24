Malatya’da 4 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.36’da kaydedilen depremin yerin 12.76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 24, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2026-05-24
Saat:22:36:49 TSİ
Enlem:38.25556 N
Boylam:38.60944 E
Derinlik:12.76 km
Detay:https://t.co/HuDMWHtfGD
Kaynak: Haber Merkezi
