Barış Umudu Altına Yaradı: Kayıplarda Telafi Başladı, Zirve Neresi Olacak?

Altın fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma ihtimalinin bir kez daha güçlenmesiyle birlikte yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 580 doları görürken, gram altın ise 6 bin 695 TL ile yükselişini sürdürüyor. ABD ve İran arasındaki sürecin yönü, bir kez daha altının yönünün belirleyecek.

Altın, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaştığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükselişe geçti.

SINIRLI KAYIPTA TELAFİ

Külçe altın yüzde 1,6'ya kadar değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.580 dolara çıktı ve geçen haftaki sınırlı kaybını geri aldı.

Onsu takip eden gram altın ise 6 bin 695 TL'den yükselişini sürdürüyor.

Çeyrek altın 10 bin 944 TL'den Cumhuriyet altını ise 43 bin 639 TL'den işlem görüyor.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KRİTİK

ABD ve İran arasındaki anlaşma sinyallerinin devam etmesi ve geçici ya da kalıcı bir çözüme erişilmesi halinde ise altındaki hareketlenmenin yönü ve tepe noktasının ne olacağı ise merak ediliyor. Araya girecek 9 günlük bayram tatilinde yaşanacak küresel gelişmeler altının seyrini belirleyecek.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA KAYIP YÜZDE 13

Altın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 13 gerilemiş durumda. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının sert yükselmesi, yatırımcıların faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.

Para piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına kadar faiz artırımlarına başlamasını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları ise faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh görevine başlarken, yatırımcılar ekonomiye ilişkin görüşlerine dair ipuçları arayacak.

