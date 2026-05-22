Piyasalarda 'Mutlak Butlan' Etkisi, Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul güne yüzde 1.50 oranında düşüşle başladı. CHP kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının etkileri piyasalarda hissediliyor.

Son Güncelleme:
Piyasalarda 'Mutlak Butlan' Etkisi, Borsa Güne Düşüşle Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç piyasada siyaset arenasında yaşananlar yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüzde 1.50 oranında düşüşle 12 bin 966 puandan başladı.

'MUTLAK BUTLAN' ETKİSİ

Satıcılı seyirde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hakkında mutlak butlan kararı verilmesi etkili oldu. 2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi.

BORSA DÜN DEVRE KESMİŞTİ

Borsa İstanbul dün yüzde 6'nın üzerinde düşerek 13 bin 163 puandan kapanmış ve devre kesici uygulaması aktif edilmişti. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda 3.6 milyar liralık teminat tamamlama çağrısı oluşmuş ve birçok yatırımcının parası erimişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Borsa İstanbul Borsa CHP Mutlak butlan
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı: İşte Piyasalarda Son Durum Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı?
Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek Başkanlığında Toplanacak Mehmet Şimşek Finansal İstikrar Komitesi'ni Toplayacak
ÇOK OKUNANLAR
Bilgi Üniversitesi Kapatıldı: Resmi Gazete'de Yayımlandı Bilgi Üniversitesi Kapatıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Mutlak Butlan Çıkışı: Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak 'Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak'
Siyasette 'Mutlak Butlan' Dönemi: CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo
Kamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Kamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları
Siyasette 'Mutlak Butlan' Çatlağı | Abdulkadir Selvi: CHP 4 Parçaya Bölündü 'CHP 4 Parçaya Bölündü'