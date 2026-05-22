Emlak Konut’tan Dev Finansman Başarısı: İngiltere ve Körfez’den 1,8 Milyar Dolarlık Rekor Talep

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sukuk (kira sertifikası) ihracıyla tarihi bir finansman başarısına imza attı.

Küresel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 5 yıl vadeli ihraçta, başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşılarak 1 milyar 850 milyon doların üzerinde rekor bir talep toplandı. Gelen güçlü talep sonrası ihraç büyüklüğü, tavan seviye olan 650 milyon dolar olarak netleşti.

KÖRFEZ VE İNGİLTERE’DEN YATIRIM YAĞDI

İhraca dünya genelinden 100’e yakın nitelikli kurumsal uluslararası yatırımcı katıldı. Toplanan fonların coğrafi dağılımında Körfez ve İngiltere başı çekti:

Yüzde 49: Körfez ve Orta Doğu Bölgesi

Yüzde 40: İngiltere

Yüzde 7: Avrupa

Yüzde 4: Asya, ABD Offshore ve Diğer Piyasalar

Yatırımcı profilinin çok büyük bir bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, küresel varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.

KAYNAKLAR HAZİRAN BAŞINDA HESAPTA

Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde gelen bu rekor talep, uluslararası finans çevrelerinin Türkiye ekonomisine ve Emlak Konut’un mali yapısına duyduğu güvenin bir kanıtı olarak yorumlandı. Net aktif değeri 200 milyar lirayı aşan şirketin hesaplarına, ihraç gelirlerinin haziran ayının ilk haftasında aktarılması planlanıyor.

Emlak Konut, bu dev kaynakla finansman yapısını çeşitlendirirken, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmeyi ve vizyon projelerine alternatif finansman sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA