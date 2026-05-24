Polisler CHP Genel Merkezi'ni Tamamen Boşalttı: Son Olarak Özgür Özel Çıktı

Ankara Valiliği'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin mahkeme kararı gerekçesiyle tahliye edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirmesinin ardından, genel merkeze polis girdi. Binaya giren polis ekiplerinin katları tek tek gezerek boşalttı.

BİNAYI SON OLARAK ÖZGÜR ÖZEL TERK ETTİ

CHP Genel Merkez binasından son olarak Özgür Özel ayrılırken yaptığı açıklamada, "Geri gelmek üzere ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMA YAPACAK' İDİDASI

ANKA, Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde açıklama yapacağı haberini geçti.

CHP İSTANBUL'DAN 3 NOKTAYA ÇAĞRI

X hesabından bir paylaşım yapan Özgür Çelik, "CHP HALKTIR, HALKIN DEDİĞİ OLUR. İstanbul üç bölgede meydanlarda! Halkın iradesine, demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak için meydanlardayız. Tüm halkımız davetlidir" dedi.

Çelik'in paylaşımında yer alan buluşma noktaları ve saati şu şekilde:

1. Bölge: Boğa Heykeli / Kadıköy

2. Bölge: Şişhane Metrosu / Beyoğlu

3. Bölge: CHP İlçe Başkanlığı / Bahçelievler

24 Mayıs 2026, Pazar, 19.00

VEKİLLER VE MYK ÜYELERİ BİNADAN AYRILDI

CHP milletvekilleri ve CHP MYK üyeleri “Siyaset binalarla yapılmaz” diyerek binadan ayrılıyor.

DEM PARTİ'DEN TEPKİ

Polisin CHP Genel Merkezi'ne yaptığı baskına tepki gösteren DEM Parti, "Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu. Eş Genel Başkanların imzasıyla yayımlanan açıklamada ise "Ana muhalefet partisinde yaşanan her sarsıntı Türkiye’nin siyasal düzenini doğrudan etkiler. Bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız" dedi.

POLİSLER BİNAYI BOŞALTIYOR

CHP Genel Merkezi'ne giren polis ekipleri her katı tek tek gezerek, binayı boşaltıyor.

CELAL ÇELİK DE BİNADA

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve icra heyetinin de tebliğ yapmak için polis ekipleriyle birlikte binaya giriş yaptığı belirtilirken, Özgür Özel'in ise 12. kattaki odasında bulunduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE

CHP Genel Merkezi bahçesindeki garaj kapısı polis ekiplerince kırıldı. Polis ekipleri partililere plastik mermiyle müdahale ederken, çok sayıda partili bina içine sığındı.

Polis ekipleri, CHP Genel Merkezi binasına da müdahale ederken, kapılardaki barikatları kaldırıldı. Binaya giren polis ekipleri biber gazı ve plastik mermiyle bina içindeki vatandaşlara müdahale ediyor.

'BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ'

Özgür Özel'den açıklama: "Sabahın yedisinde hiçbirisi CHP’li olmayan önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP’li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü tekrar geldiler kalabalık geldiler. Kapılar kapandı direniş başladı şimdi polisle geldiler. Bu binayı tahrip etmek el ele geçirmek istiyorlar buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ama delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz dedik. Kaldırabilirler söküp atabilirler sokağa atabilirler ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor bunu en iyi birileri bilir. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bize buradan söküp atarlarsa iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz Kimse unutmasın bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar"

'MAHKEME KARARI UYGULANSIN' DİLEKÇESİ VERİLMİŞTİ

Mutlak butlan davasında mahkemenin genel başkanlık görevine tekrar getirilmesine hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara Emniyeti'ne dilekçe yazarak, CHP Genel Merkezi'nin kendilerine teslimini istemişti.

Çelik'in dilekçesinde, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadeleri yer almıştı.

Ankara Valiliği de bir açıklama yaparak "mahkeme kararının uygulanması için emniyet güçlerine talimat verildiğini" bildirmişti.

Kaynak: ANKA