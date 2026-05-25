CHP Ayvalık İlçe Başkanı YDK'ya Başvurdu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kesin İhracını İstedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, 'mutlak butlan' kararıyla yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti üyeliğinden kesin çıkarılması için disiplin soruşturması başlatılması yönünde başvuru yaptı.

'KESİN İHRAÇ' TALEBİ

Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve "kesin ihraç" kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu.

Dilekçede, CHP Tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliği'nin tüm üyeler ve parti organları açısından bağlayıcı olduğu vurgulanarak, hiçbir makamın parti hukukunun üzerinde olmadığı ifade edildi.

'PARTİ HUKUKUN TEMEL AMACI KURUMSAL YAPIYI KORUMAK'

Şalmanlı başvurusunda; parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, kamuoyu önünde partiyi yıpratan açıklamalar ve parti ilkeleriyle bağdaşmayan kararların disiplin hukuku çerçevesinde incelenmesini talep etti.

Dilekçede ayrıca, "Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır" ifadelerine yer verildi.

Ayvalık İlçe Seçim Kurulu'na gönderilen dilekçe şu şekilde:

Kaynak: Evrensel