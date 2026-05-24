33 Kedi Ölü Bulunmuştu, Veteriner Hekim Serbest Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Veteriner hekim Hakan E, ifadesinde, ölen hayvanları normalde uygun alanlara gömdüğünü ya da ilgili kurumlara teslim ettiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını söyledi.

Kaynak: AA