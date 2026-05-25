Tokat Valiliği'nden Taşkın Uyarısı: 'Dere Yataklarından Uzak Durun'

Tokat’ta etkisini sürdüren yoğun yağışlar sonrası Valilik, dere yatakları ve su kanalları başta olmak üzere taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durulması çağrısı yaptı.

Tokat Valiliği, vatandaşlara kentte yoğun yağışlar nedeniyle dere yatakları, su kanalları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte son günlerde yağışların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle dere yatakları, su kanalları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durulması önemle rica olunur. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, yetkililerin uyarılarını takip etmeleri gerekmektedir. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım."

Kaynak: Haber Merkezi

