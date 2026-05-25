Özgür Özel’den Karşı Hamle: 'Bundan Sonrasını Planlayacağız'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 'mutlak butlan' kararı ve ardından yaşanan polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'ni boşaltmak zorunda kalan Özgür Özel, çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında sürdürüyor.

Kendisine destek veren kurmayları, il ve belediye başkanlarıyla birlikte Meclis’te adeta yeni bir yönetim üssü kuran Özel, sonraki süreci planlamak adına yoğun bir diplomasi trafiği başlattı.

DEM PARTİ HEYETİYLE GÖRÜŞME VE MYK ZİRVESİ

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, bugün atılacak kritik adımları paylaştı. Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bugün Meclis’teyiz. Belirttiğiniz gibi DEM Parti heyeti ziyaretimize gelecek. Onun dışında grup başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını adım adım planlayacağız."

Ankara’da bulunan il ve belediye başkanlarının kendisiyle görüşmek istediğini belirten Özel, "İl dışından gelen ve burada olan il başkanlarımız var, ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, onları kabul edip süreç üzerine istişarelerde bulunacağız" diye konuştu.

'BAYRAM PLANIMIZ DEĞİŞTİ'

Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta genel merkezde bayramlaşma programı düzenleyeceğini açıklaması üzerine kendi bayram takvimine de değinen Özgür Özel, yaşanan kriz nedeniyle planların değiştiğini söyledi. Bayramda ilk olarak memleketi Manisa’ya gideceğini söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’da olacağım ancak onun dışındaki bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün arkadaşlarla çalıştıktan sonra karar vereceğiz. Çünkü bizim bu bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız varsayımı üzerine resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Şimdi yeni durumu konuşup takvimimizi belirleyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi