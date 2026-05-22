İzmir'deki Kedi Katliamında Sıcak Gelişme: Bir Veteriner Hekime Gözaltı

İzmir’de 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir veteriner hekim gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İzmir'deki Kedi Katliamında Sıcak Gelişme: Bir Veteriner Hekime Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Buca'da Adnan Kahveci Caddesi’nde çok sayıda kedinin ölü bulunduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan incelemede, çöp konteynerleri önünde bazıları yavru 33 ölü kedi olduğu tespit edilmiş ve olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda bir veteriner hekimin başsavcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alındığı bildirildi. Hekimin gözaltı işlemleriyle kedi ölümlerine ilişkin savcılığın soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme:
Bayram Planı Yapanlar Dikkat: Marmara’ya Sağanak Geliyor Bayram Planı Yapanlar Dikkat: Marmara’ya Sağanak Geliyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Piyasalara Spekülasyon Uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Piyasalara Spekülasyon Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı Üç İsmi Görevden Aldı
Bilgi Üniversitesi Kapatıldı: Resmi Gazete'de Yayımlandı Bilgi Üniversitesi Kapatıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Mutlak Butlan Çıkışı: Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak 'Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak'
CHP Genel Merkez'in 'Mutlak Butlan' İtirazına Mahkemeden Ret CHP Genel Merkez'in 'Mutlak Butlan' İtirazına Mahkemeden Ret
Siyasette 'Mutlak Butlan' Çatlağı | Abdulkadir Selvi: CHP 4 Parçaya Bölündü 'CHP 4 Parçaya Bölündü'