Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e Gideceği Tarih Değişti: İşte Yeni Tarih

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen ve polis zoruyla CHP Genel Merkezi'ni tahliye ettiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezinde 28 Mayıs'ta yapacağı bayramlaşma programının ertelendiği duyuruldu.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DEĞİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, “Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek” dedi.

HEYETLER BELİRLENDİ

Sönmez, 28 Mayıs’ta siyasi partilere yapılacak bayramlaşma ziyaretleri kapsamında kabul ve ziyaret heyetlerinin belirlendiğini açıkladı. Ziyaret heyetinde 28. Dönem Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, 26. Dönem Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 28. Dönem Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alırken, kabul heyetinde ise 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 28. Dönem Konya Milletvekili Barış Bektaş, 28. Dönem İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç'ın görev alacağı belirtildi.

'MYK'YA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILMADI'

Öte yandan, Sönmez, kurultay davasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, MYK üyelerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti.

GENEL MERKEZE BİBER GAZLI TAHLİYE

CHP Genel Merkezi, dün (24 Mayıs) yargı kararının uygulanması amacıyla adeta bir polis ordusunun ablukasına sahne olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının Emniyet’e verdiği iki ayrı tahliye dilekçesinin ardından emniyet güçleri binaya girmiş, müdahale sırasında yoğun biber gazı kullanılmıştı.

Binada bulunan partililerin dışarı çıkarılmasıyla sonuçlanan gergin operasyonun ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatları polis eşliğinde binaya girdi. Yaşanan arbede ve ortaya çıkan görüntülere değinen Kılıçdaroğlu, "Ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık" diyerek hukuki sürecin altını çizdi.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ ÇALIŞMALARINI MECLİS’E TAŞIDI

4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayda delegelerin oylarıyla seçilen ve 31 Mart yerel seçimlerinde partiyi 47 yıl sonra birinci konuma taşıyan Özgür Özel ve yönetimi ise dünkü polis müdahalesine sert tepki gösterdi.

Özel ve ekibi, parti çalışmalarını ve siyasi faaliyetlerini kesintisiz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu. Özel bu kapsamda bugün ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan liderliğindeki heyeti TBMM'de konuk etti.

Kaynak: DHA