'Mutlak Butlan' Bilmecesi, MHP'li Yıldız Önce Paylaştı Sonra Sildi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'de 'mutlak butlan' kararını alan mahkemeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

DÜN HÜKMÜN KALDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Dün yaptığı paylaşımda Siyasi Partiler Kanununun 121'inci maddesindeki “Türk kanunu medenisi ile dernekler kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır” hükmünün kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

'UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Yıldız bugün yaptığı paylaşımda ise mahkemenin mutlak kararı verme yetkisinin olmadığına dikkat çekti. Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“2820 Siyasi Partiler Kanunu’nun 21.madde 11.fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir. (Örneğin, mali raporların ibrası gibi)”

İKİ PAYLAŞIMINI DA KALDIRDI

Feti Yıldız'ın 'mutlak butlan' ile ilgili dün ve bugün yaptığı iki paylaşımı da kaldırması ise dikkat çekti.

KARARDA ATIF YAPILMIŞTI

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 29. maddesinde yer alan; "22 Kasım 1972 tarihli 1630 sayılı Dernekler Kanununun bu kanununa aykırı olmayan hükümleri, siyasi partilerin her kademedeki kongreleri için de uygulanır" hükmü ile aynı kanunun 121. maddesinde yer alan "Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır” ifadelerine atıf yapılmıştı.

FETİ YILDIZ'IN İŞARET ETTİĞİ SİYASİ PARTİLER KANUNU NE DİYOR?

Feti Yıldız’ın işaret ettiği 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi, 11. fıkrasında şu ifadeler yer alıyor: “Hakim (ilgili seçim kurulu hakimi-YSK) seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.”

Kaynak: Haber Merkezi