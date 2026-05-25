Yargıtay'dan Emsal Karar Çıktı: Kiracının Evden Çıkarken Boya Badana Yapma Zorunluluğu Yok

Yargıtay ev sahibi-kiracı ilişkilerinde önemli bir karar aldı. Karara göre, belirli şartlar altında kiracının evi boşaltırken boya ve badana yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Kiracıların evi boşaltırken boya ve badana yapmak zorunda olup olmadığı tartışması Yargıtay'ın emsal kararıyla ayrı bir boyut kazandı.

Kiracı - ev sahibi ilişkisinde bir dönemin kapandığına dikkat çeken Bursa Barosu avukatlarından Selman Nuri Kaya, evi yeni boyanmış teslim alan kiracının yıllar sonra daireden çıkarken ‘Boya-badana yap da öyle çık' talebiyle karşılaşabildiğini söyledi.

'HOR KULLANMA KANITLANMADIĞI SÜRECE PARA KESİLEMEZ'

Kiracının evi boyatmak zorunda olmadığını savunan Avukat Kaya, hatta kira sözleşmesinde ‘Boyanarak teslim edilecektir.' yazılmış olmasının bile yasal dayanak oluşturmayacağını dile getirdi. Ev sahibinin hor kullanma (kötü kullanım) kanıtlayamadığı sürece boya bahanesiyle depozitodan para kesemeyeceğini vurguladı.

Avukat Kaya haksız kesinti yapılması durumunda E-Devlet Kapısı üzerinden veya doğrudan icra takibi başlatarak depozitonun iadesinin yasal yollarla talep edilebileceğini anlattı.

YARGITAY NE DİYOR?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin içtihat kararında şöyle denildi:

“Depozito bedeli alınmış olup, tahliye sırasında kiracının mecuru borçsuz ve hasarsız tahliye ederek boş, temiz, boyalı ve bakımlı bir şekilde teslim edilmesi şartıyla depozitonun kiracıya aynen iade edileceği belirtilmiştir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 316. maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı Kanunun 334. maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür.

'ÖZENLE KULLANDIYSANIZ BOYA BADANA ZORUNLULUĞU YOK'

Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur' denilmektedir. O halde eğer mecuru özenle kullandıysanız evi boşaltırken boya ve badana yapma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.”

