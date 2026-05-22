İzmir’de Kan Donduran Vahşet! 33 Kediyi Katledip Çöpe Attılar

İzmir’in Buca ilçesinden kan donduran bir hayvan katliamı haberi geldi. Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynerinin önünde şüpheli poşetler gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek durumu emniyet güçlerine bildirdi.

POŞETLERDEN KEDİ KATLİAMI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çöp poşetlerini açtıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde, poşetlerin içerisinde bazıları henüz çok küçük yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu belirlendi.

Bölgede büyük infiale yol açan olay sonrası, ekipler kedilerin ölüm nedenini belirlemek ve vahşeti gerçekleştiren fail ya da failleri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı çalışma başlattı.

BAŞSAVCILIK ÖZEL BÜRO DEVREDE

Kamuoyunda infial yaratan katliamın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı resmi bir açıklama yayınlayarak adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan incelemelerde; cadde üzerinde bulunan çöp konteyneri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA