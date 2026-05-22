CHP MYK’sından Kılıçdaroğlu’na Büyük Rest: 'İstediğin Delegeyle Sandığı Koyalım!'

Siyaset gündemine bomba gibi düşen 'mutlak butlan' kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün akşam 5 saat süren kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Gazete Oksijen'in kulis bilgilerine göre, yargı müdahalesiyle Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun makama iade edilmesi sürecine karşı partinin en üst yönetim organı 3 aşamalı acil eylem planı belirledi.

İşte CHP Genel Merkezi’nde alınan kararlar:

1. Genel Merkez Terk Edilmeyecek, 'Saraçhane Direnişi' Başlıyor

CHP yönetimi, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve kayyım ihtimaline karşı geliştirilen "Saraçhane direnişi" modelini uygulamaya koyuyor. Özgür Özel ve yakın kurmayları, olası bir tahliye veya kayyım dayatmasına karşı parti genel merkez binasını 24 saat boyunca terk etmeyecek ve binayı adeta bir üsse dönüştürecek.

Dayanışma ziyaretleri ve liderler zirveleri de bu binada kabul edilecek. Bu kapsamda ilk temas perşembeyi cumaya bağlayan gece Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yapıldı. Benzer nöbet ve kararlı duruşun il ve ilçe binalarında da örgütlenmesi kararlaştırıldı.

2. Kılıçdaroğlu’na Büyük Rest: 'İstediğiniz Delege Listesiyle Kurultaya Gidelim'

Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’i aradığı ancak Özel’in telefona geri dönmediği kesinleşti. Özel’in bu süreci Kılıçdaroğlu ile doğrudan konuşmayacağını belirtmesinin ardından görevlendirilecek bir parti yöneticisinin eski genel başkana tarihi bir teklif götürmesi kararlaştırıldı.

Özel yönetimi, Kılıçdaroğlu’na, "İstediğiniz tarihteki delege yapısıyla seçimli kurultaya gidelim" restini çekecek. Bu teklif, tamamına yakını Kılıçdaroğlu döneminde seçilen ve "mutlak butlan" kararına konu olan 4-5 Kasım 2023 kurultayındaki delege listesini de kapsıyor. Mevcut yönetim, aynı delege yapısıyla dahi sandıktan zaferle çıkacağına inanıyor.

3. 'Yedek Parti' Formülü Şimdilik Rafta

Kamuoyunda tartışılan yeni bir parti kurma ya da başka bir partiye geçme alternatifi de MYK masasına geldi. Özgür Özel’in daha önce işaret ettiği "yedek parti" seçeneğinin sadece parti kapatma durumlarında devreye girebileceği vurgulandı.

MYK üyeleri, CHP seçmeninin ve teşkilatlarının mevcut Özgür Özel yönetiminin arkasında kenetlendiği, bu nedenle hukuki direniş ve hızlı bir kurultay seçeneğinin kriz çözümü için yeterli olduğu konusunda mutabık kaldı. Yeni bir parti hamlesine şu aşamada ihtiyaç duyulmadığı tescillendi.

Kaynak: Gazete Oksijen