Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonunda 3 Gözaltı Daha

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonunda 3 Gözaltı Daha
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında ünlü isimleri de kapsayan kritik bir adli süreç başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda siber ve fiziki takip yürüten emniyet güçleri, sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

TÜRKAN ŞORAY'IN KIZI GÖZALTINDA

Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda, Türk sinemasının "Sultan" lakaplı sanatçısı Türkan Şoray ile sinemacı Cihan Ünal'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal gözaltına alındı. Aynı dosya kapsamında hareket eden ekipler, magazin dünyasının tanınan isimlerinden oyuncu Semiha Bezek ve Eren Kesimer’i de gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamı ve operasyonun detaylarına ilişkin emniyet kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, dosya altındaki yeni deliller ışığında gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkan Şoray
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı Üç İsmi Görevden Aldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kapatılan Bilgi Üniversitesi İçin YÖK'ten Açıklama: Hiçbir Öğrenci Mağdur Edilmeyecek 'Hiçbir Öğrenci Mağdur Edilmeyecek'
ÇOK OKUNANLAR
Bilgi Üniversitesi Kapatıldı: Resmi Gazete'de Yayımlandı Bilgi Üniversitesi Kapatıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Mutlak Butlan Çıkışı: Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak 'Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak'
Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı Üç İsmi Görevden Aldı
Siyasette 'Mutlak Butlan' Dönemi: CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo
Siyasette 'Mutlak Butlan' Çatlağı | Abdulkadir Selvi: CHP 4 Parçaya Bölündü 'CHP 4 Parçaya Bölündü'