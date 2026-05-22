Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonunda 3 Gözaltı Daha

İstanbul'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında ünlü isimleri de kapsayan kritik bir adli süreç başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda siber ve fiziki takip yürüten emniyet güçleri, sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

TÜRKAN ŞORAY'IN KIZI GÖZALTINDA

Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda, Türk sinemasının "Sultan" lakaplı sanatçısı Türkan Şoray ile sinemacı Cihan Ünal'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal gözaltına alındı. Aynı dosya kapsamında hareket eden ekipler, magazin dünyasının tanınan isimlerinden oyuncu Semiha Bezek ve Eren Kesimer’i de gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamı ve operasyonun detaylarına ilişkin emniyet kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, dosya altındaki yeni deliller ışığında gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi