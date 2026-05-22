İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Sumud' Soruşturması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası sularda İsrail donanması tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'na yönelik operasyonla ilgili geniş çaplı bir hukuki süreç başlattı.

İsrail donanması unsurları hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Ulaşım Araçlarının Kaçırılması", "Nitelikli Yağma", "Mala Zarar Verme" ve "Eziyet" suçlarından resen soruşturma açıldı.

422 AKTİVİST GETİRİLDİ

18 Mayıs 2026 günü İsrail tarafından alıkonulan ve aralarında 80 Türk vatandaşının da bulunduğu 41 farklı ülkeden toplam 422 aktivist, 21 Mayıs 2026'da Ramon Havalimanı’ndan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na getirildi. Yolculardan 406’sı Türkiye’ye VIP terminalinden giriş yaparken, 15 İtalyan ve 1 İspanyol vatandaşı transit olarak ülkelerine devam etti.

Yurda giriş yapan aktivistlerden 53’ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, 353 kişi ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yönlendirildi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yolcunun hastane yatış işlemlerinin yapıldığı, tedavileri ve ifadelerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 353 yolcudan bir kısmı doktor raporu ve ifade işlemlerini reddetti. Süreç sonunda adli tıp uzmanları tarafından toplam 222 yolcunun doktor raporu düzenlenirken, 167 aktivistin ise "mağdur/müşteki" sıfatıyla resmi ifadeleri tutanaklara geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi