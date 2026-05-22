Entübe Edilen Kadir İnanır'dan Üzen Haber: Yeterince Oksijen Alamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alınan ve akciğerinde tümor tespit edilmesiyle birlikte entübe edilen usta aktör Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

'YETERİNCE OKSİJEN ALAMIYOR'

77 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin konuşan yeğeni Levent İnanır, şunları söyledi:

"Yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca kan değerleri düşüyor. İyi olacak diye ümit ediyoruz, onu sevenlerine bağışlayacaktır. En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak, sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri yaptı, 'Beni çıkarın, Levent'i yatırın."

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır, dün entübe edilmişti.

Jülide Kural, İnanır ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız."

Kaynak: Haber Merkezi