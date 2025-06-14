İzmir ve Aydın'da Orman Yangını: Havadan, Karadan Müdahale Başladı

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İzmir'in Foça ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan orman yangını bölgeyi alarma geçirdi. Yeniköy Mahallesi ile Ilıpınar arasındaki ormanlık alanda, saat 12.30 sıralarında yükselen dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. İlk belirlemelere göre yangının, hobi bahçesi yapımı sırasında dikkatsizlik sonucu başladığı tahmin ediliyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına müdahale için 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk etti. Yangın, rüzgârın da etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine ulaşmaması için ekipler havadan ve karadan yoğun mücadele veriyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için özellikle havadan müdahalenin kritik rol oynadığı ifade ediliyor.

Foça Kaymakamlığı ve Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşlara yangın bölgesine yaklaşmamaları ve ekiplerin çalışmalarını engellememeleri yönünde uyarılarda bulundu.

EVLERE SIÇRADI

Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Alevler, mahallenin girişindeki evlere kadar ulaştı. Alevler bazı evlere sıçradı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin mahallenin iç kesimlerine ilerlemesinin önüne ekiplerin müdahalesiyle kesildi.

'ZARAR GÖREN EVLER MEVCUT'

Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, "Zarar gören bazı evler mevcut. Bütün Foça halkı ile beraber söndürmeye çalışıyoruz. Orman ekipleri çalışıyor. Son 10 günde 6-7 yangın oldu. Halkımızdan rica ediyorum, daha dikkatli olun" dedi.

BİR ORMAN YANGINI DA AYDIN'DA

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan 6 helikopter, karadan da 16 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve dozerle müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA