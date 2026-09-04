İstanbul'daki IŞİD Çatışmasında Yeni Gelişme! Saldırganla İrtibatlı Bir Kişi Gözaltında, Evinden Silah ve Patlayıcı Çıktı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheliyle ilişkili olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 200 mermi, çok sayıda dijital materyal ile patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen maddeler bulundu.

Son Güncelleme:
İstanbul'daki IŞİD Çatışmasında Yeni Gelişme! Saldırganla İrtibatlı Bir Kişi Gözaltında, Evinden Silah ve Patlayıcı Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, IŞİD ile bağlantılı olduğu ve ülkede terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç'nin (21) yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de operasyon düzenlendiği belirtildi.

ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şüphelinin görevli polislere ateş açması üzerine karşılık verildiği ifade edilen açıklamada, Berkan Ç.'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bu sırada bir kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun ardından incelemelerini sürdüren ekipler, şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen G.Ç'yi Tuzla'da yakaladı.

SİLAH, MERMİ VE PATLAYICI YAPIMINDA KULLANILABİLECEK MADDE

Zanlının evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 200 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen şüphelinin evindeki aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen bazı maddeler bulundu.

Söz konusu maddelerle ilgili Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.

Otogardaki Çatışma Saniye Saniye Kamerada: IŞİD Şüphelisi Böyle Etkisiz Hale GetirildiOtogardaki Çatışma Saniye Saniye Kamerada: IŞİD Şüphelisi Böyle Etkisiz Hale GetirildiGüncel
Hücre Evinden Otogara Kaçış Planı Kanlı Bitti: İstanbul'daki IŞİD Operasyonun Perde Arkası Aralandı, Yaralanan Vatandaş KurtarılamadıHücre Evinden Otogara Kaçış Planı Kanlı Bitti: İstanbul'daki IŞİD Operasyonun Perde Arkası Aralandı, Yaralanan Vatandaş KurtarılamadıGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
IŞİD İstanbul Polis
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi Mesajı: Milli Güçlerin Birleşmelerini Sağlayan Tarihi Bir Dönemeç Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi Mesajı
Gazeteci Oya Lale Arslan Hakkında Terör ve Dezenformasyon Soruşturması: Gözaltına Alındı Gazeteci Oya Lale Arslan Gözaltına Alındı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Vatandaşların Kişisel Verilerine İzinsiz Erişenlere Ağır Darbe: 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukat Bürosuna Baskın 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukatlık Bürosuna Baskın
Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı: 'Masa Başı Oyunlarıyla Teslim Etmeyeceğiz!' Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı
Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma! Baba Mersinli: 'Oğlum Hakkında Dava Açılmalı' Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma
CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı