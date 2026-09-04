Otogardaki Çatışma Saniye Saniye Kamerada: IŞİD Şüphelisi Böyle Etkisiz Hale Getirildi

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin kanlı eylem hazırlığındaki IŞİD şüphelisi Berkan Çil’i etkisiz hale getirdiği Sultanbeyli Otogarı'ndaki operasyona ait sıcak çatışma görüntüleri ortaya çıktı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, terör örgütü IŞİD'le bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Çil’in (21) yakalanması için çalışma başlatıldı.

HÜCRE EVLERİNDEN KAÇIŞ OTOGARDA SON BULDU

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Pendik ve Tuzla’da belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Berkan Çil, operasyon sırasında kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için çalışmalar genişletildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Çil’in, Sultanbeyli Otogarı’ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı tespit edildi. Otogarda önlem alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada üzerindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açan Çil, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi.

Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. de yaralandı. Tahsin P. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SİLAHLI ÇATIŞMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, IŞİD şüphelisinin etkisiz hale getirildiği sıcak çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
IŞİD Terörle Mücadele İstanbul
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