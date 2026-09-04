Hücre Evinden Otogara Kaçış Planı Kanlı Bitti: İstanbul'daki IŞİD Operasyonun Perde Arkası Aralandı, Yaralanan Vatandaş Kurtarılamadı

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İstanbul’da sansasyonel bir terör eylemi hazırlığındayken Sultanbeyli Otogarı’nda polisle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü IŞİD şüphelisi Berkan Çil'in (21) yakalanma sürecine dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, IŞİD ile bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Çil’in yakalanması için çalışma başlatıldı.

PENDİK VE TUZLA’DAKİ HÜCRE EVLERİNDEN KIL PAYI KAÇMIŞ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Pendik ve Tuzla’da belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Berkan Çil, operasyon sırasında kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için çalışmalar genişletildi.

KAÇIŞ BİLETİNİ ALDIĞI AN POLİS KISKACINA DÜŞTÜ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Çil’in, Sultanbeyli Otogarı’ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı tespit edildi. Otogarda önlem alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada üzerindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açan Çil, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi.

ACI HABER GELDİ

Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. (49) de yaralandı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği, terör örgütünün şehirdeki olası diğer bağlantılarını çözmek için adli ve hukuki tahkikatın çok yönlü olarak derinleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: DHA-İHA