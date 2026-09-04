Sokaklar Tamamen Boşaltılıyor! Yüzde 97'si Toplanan Köpekler İçin Şimdi de Müfettiş Avı Başladı

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde sokak köpeklerini yönelik denetim gerçekleştirmek amacıyla müfettiş görevlendirmesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda görevlendirilen müfettişler eylül ayı boyunca illeri gezip rapor hazırlayacak ve mevzuata uymayan bölgeleri belirleyecek. İçişleri Bakanı Çiftçi daha önce yaptığı açıklamada 2026 yılı sonuna dek bütün sokak köpeklerinin toplatılacağını duyurmuştu.

Son Güncelleme:
Sokaklar Tamamen Boşaltılıyor! Yüzde 97'si Toplanan Köpekler İçin Şimdi de Müfettiş Avı Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ile sokak köpeği denetimi için müfettiş görevlendirmesi yaptı.

BAKAN ÇİFTÇİ YÜZDE 97'SİNİN TOPLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 2026 sonuna kadar sokaktaki köpeklerin hepsinin toplanacağını açıklamış ve şu ana dek sokak köpeklerinin yüzde 97'sinin toplandığını duyurmuştu.

İKİ BAKANLIKTAN ORTAK DENETİM

Türkiye gazetesinin haberine göre; İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, ortak bir denetim mekanizması oluşturarak, valilikler, büyükşehirler, il ve ilçe belediyeleri ile il özel idareleri yerinde denetleyecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara’ya raporlayacak. İhmal ve aksayan yönler tespit edilerek, mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek.

BARINAKLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bu süreç boyunca bütün barınakların gözden geçirilerek, hayvanların usulüne uygun şekilde toplanıp toplanmadığı, kısırlaştırma ve tedavilerinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığı ve hayvan refahının sağlanıp sağlanmadığının kontrol edileceği öğrenildi.

Eskişehir'de Vahşet: Anne Köpeği Vurup Yavrusunu Öldüren Caniye Ev Hapsi!Eskişehir'de Vahşet: Anne Köpeği Vurup Yavrusunu Öldüren Caniye Ev Hapsi!Güncel
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Duyurdu: Sokak Hayvanlarının Yüzde 92'si Barınaklara Kapatıldıİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Duyurdu: Sokak Hayvanlarının Yüzde 92'si Barınaklara KapatıldıGüncel

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Köpek Sokak köpekleri İçişleri Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Evliler Dikkat! Yargıtay O Davranışı 'Tam Kusur' Saydı: Artık Geri Dönüşü Yok Evliler Dikkat! Yargıtay O Davranışı 'Tam Kusur' Saydı: Artık Geri Dönüşü Yok
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Failler Adaletten Kaçamadı, Bir Günde 3 Faili Meçhul Cinayet Birden Aydınlatıldı Bir Günde 3 Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Sultanbeyli’de Sıcak Dakikalar: Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi
Alihan Kuriş Soruşturmasında Yeni Gelişme: 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı
Akaryakıtta Şok Çifte Zam! Motorin 90 Lirayı Aştı, Benzin 80 Lira Sınırına Dayandı Akaryakıtta Şok Çifte Zam! Motorin 90 Lirayı Aştı, Benzin 80 Lira Sınırına Dayandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Failler Adaletten Kaçamadı, Bir Günde 3 Faili Meçhul Cinayet Birden Aydınlatıldı Bir Günde 3 Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı