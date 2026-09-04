Sokaklar Tamamen Boşaltılıyor! Yüzde 97'si Toplanan Köpekler İçin Şimdi de Müfettiş Avı Başladı

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İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ile sokak köpeği denetimi için müfettiş görevlendirmesi yaptı.

BAKAN ÇİFTÇİ YÜZDE 97'SİNİN TOPLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 2026 sonuna kadar sokaktaki köpeklerin hepsinin toplanacağını açıklamış ve şu ana dek sokak köpeklerinin yüzde 97'sinin toplandığını duyurmuştu.

İKİ BAKANLIKTAN ORTAK DENETİM

Türkiye gazetesinin haberine göre; İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, ortak bir denetim mekanizması oluşturarak, valilikler, büyükşehirler, il ve ilçe belediyeleri ile il özel idareleri yerinde denetleyecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara’ya raporlayacak. İhmal ve aksayan yönler tespit edilerek, mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek.

BARINAKLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bu süreç boyunca bütün barınakların gözden geçirilerek, hayvanların usulüne uygun şekilde toplanıp toplanmadığı, kısırlaştırma ve tedavilerinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığı ve hayvan refahının sağlanıp sağlanmadığının kontrol edileceği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi