Evliler Dikkat! Yargıtay O Davranışı 'Tam Kusur' Saydı: Artık Geri Dönüşü Yok

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Evlilik birliğinde 'güven' ve 'mahremiyet' duvarını yıkanlar için Yargıtay’dan çok sert bir tokat geldi. Trabzon’da yaşayan Verda ve Peyami N. çiftinin karşılıklı açtığı boşanma davası, Türkiye'deki milyonlarca çifti yakından ilgilendiren bir kararla sonuçlandı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aile sırlarını akrabalarına anlatan ve eşinin dedikodusunu yapan erkeği "tam kusurlu" ilan etti.

MAHREMİYET İHLALİ DAVAYI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Kelkit Aile Mahkemesi'nde başlayan davada yerel mahkeme; ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamayan, aile mahremiyetini başkalarıyla paylaşan erkeği "ağır kusurlu", kocasını eve almayan kadını ise "az kusurlu" bulmuştu.

Ancak erkek tarafının karara itiraz edip istinafa gitmesi üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi şaşırtıcı bir karara imza attı. İstinaf mahkemesi, olaylardan sonra çiftin aynı evde yaşamaya devam etmesini "affetme" sayarak okları kadına çevirdi ve kadını tam kusurlu buldu.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Kararı Yargıtay’a taşıyan kadın eş, hukuk mücadelesini kazandı. Dosyayı titizlikle inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay; erkeğin aile mahremiyetini sürekli olarak başkalarına anlatmasını, hakaret etmesini ve evin ihtiyaçlarını ihmal etmesini affedilemez bir kusur olarak gördü.

Aynı evde kalmanın bu kusurları temizlemeyeceğini belirten yüksek mahkeme, erkeğin davasını reddederek kadını haklı buldu ve erkeğin nafaka ödemesine hükmetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi