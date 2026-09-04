Gazeteci Oya Lale Arslan Hakkında Terör ve Dezenformasyon Soruşturması: Gözaltına Alındı

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Sosyal medya platformlarında ve kişisel YouTube kanalı üzerinden siyasi-toplumsal yayınlar gerçekleştiren gazeteci Oya Lale Arslan hakkında yargı harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Arslan'ın dijital dünyada paylaştığı bazı içeriklerde suç unsuru tespit edilerek hakkında resmi gözaltı kararı çıkarıldı.

'HALKI YANILTICI BİLGİ' VE 'TERÖR PROPAGANDASI' SUÇLAMASI

Emniyet birimlerine iletilen başsavcılık talimatı doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Gazeteci Arslan, Türk Ceza Kanunu'nun dezenformasyonla mücadele kapsamında yer alan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" maddesi ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERİNE EL KONULDU

Gözaltı işlemi sırasında emniyet ekipleri, şüphelinin ikamet ettiği adreste mahkeme kararıyla arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda Arslan’ın tüm dijital materyallerine incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: Haber Merkezi