Gazeteci Oya Lale Arslan Hakkında Terör ve Dezenformasyon Soruşturması: Gözaltına Alındı

Sosyal medya ve YouTube yayınlarıyla tanınan gazeteci Oya Lale Arslan, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Gazeteci Oya Lale Arslan Hakkında Terör ve Dezenformasyon Soruşturması: Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya platformlarında ve kişisel YouTube kanalı üzerinden siyasi-toplumsal yayınlar gerçekleştiren gazeteci Oya Lale Arslan hakkında yargı harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Arslan'ın dijital dünyada paylaştığı bazı içeriklerde suç unsuru tespit edilerek hakkında resmi gözaltı kararı çıkarıldı.

'HALKI YANILTICI BİLGİ' VE 'TERÖR PROPAGANDASI' SUÇLAMASI

Emniyet birimlerine iletilen başsavcılık talimatı doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Gazeteci Arslan, Türk Ceza Kanunu'nun dezenformasyonla mücadele kapsamında yer alan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" maddesi ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERİNE EL KONULDU

Gözaltı işlemi sırasında emniyet ekipleri, şüphelinin ikamet ettiği adreste mahkeme kararıyla arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda Arslan’ın tüm dijital materyallerine incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazeteci Gözaltı
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi Mesajı: Milli Güçlerin Birleşmelerini Sağlayan Tarihi Bir Dönemeç Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi Mesajı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek Soruşturması İçin İlk Yorum: 'Savcı Çağırırsa Koşa Koşa Giderim' Bülent Arınç'tan Melih Gökçek Soruşturması İçin İlk Yorum: 'Savcı Çağırırsa Koşa Koşa Giderim'
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Vatandaşların Kişisel Verilerine İzinsiz Erişenlere Ağır Darbe: 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukat Bürosuna Baskın 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukatlık Bürosuna Baskın
Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı: 'Masa Başı Oyunlarıyla Teslim Etmeyeceğiz!' Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı
Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma! Baba Mersinli: 'Oğlum Hakkında Dava Açılmalı' Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma
CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı