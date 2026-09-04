Bülent Arınç'tan Melih Gökçek Soruşturması İçin İlk Yorum: 'Savcı Çağırırsa Koşa Koşa Giderim'

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Türk siyasetinde yıllar önce büyük yankı uyandıran 'parsel parsel' tartışması yeniden alevlendi. Gazeteci Murat Ağırel'in kamuoyuna sunduğu mal varlığı raporlarının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek hakkında resmi soruşturma açılması, gözleri 2015 yılında bu iddiaları ilk kez ortaya atan Bülent Arınç’a çevirdi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Arınç, yargının kendisini çağırması durumunda şahitlik yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

'SÖZÜMÜN ERİYİM, BİZZAT YAŞADIĞIM ŞEYLERİ ANLATIRIM'

Bülent Arınç, geçmişte ceza avukatlığı yaptığını ve şahitliğin hukuki sorumluluğunu çok iyi bildiğini belirterek çarpıcı ifadeler kullandı.

Arınç, "Ben sözümün eriyim. Şahitliğin ne olduğunu bilirim. Ama bana sordukları şeyler mutlaka 2015 öncesine ait şeyler olmalı. Duyuma ait şeyleri konuşmayı sevmem. Bizzat yaşadığım, gördüğüm şeyleri anlatırım. Tahkikat genişleyecekse, eskiye ait de bir şeyler konuşulacaksa, beni de lütfeder çağırırlarsa, sorduklarına cevap veririm" diyerek 2017 sonrasına dair bir bilgisinin olmadığını vurguladı.

Kaynak: Sözcü Gazetesi