Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi Mesajı: Milli Güçlerin Birleşmelerini Sağlayan Tarihi Bir Dönemeç

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sivas Kongresi, Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi Mesajı: Milli Güçlerin Birleşmelerini Sağlayan Tarihi Bir Dönemeç
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Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü kutlama mesajını yayınladı.

'MİLLİ GÜÇLERİN BİRLEŞMELERİNİ SAĞLAYAN TARİHİ BİR DÖNEMEÇ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü mesajında şu ifadeler kullanıldı: "Sivas Kongresi, Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir.

Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği; birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi’nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür.

'EN GÜÇLÜ MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ'

Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum"

Kaynak: DHA

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Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı
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