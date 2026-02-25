İstanbul'da Kar ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı! 15 İlçeye Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının bu gece itibarıyla düşeceğini ve bazı ilçelerde karla karışık yağmur ile kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 derece azalacak. En düşük sıcaklığın 1 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

İLÇELER SIRALANDI

Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sabaha kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de zaman zaman karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kenti terk etmesi bekleniyor.

RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın bugün kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızla; yarın ise 40 ila 60 kilometreye ulaşabilecek şekilde eseceği bildirildi. Valilik, kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu.

