Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Artış olup olmayacağı merak edilirken, Ankara kulislerinden gelen bilgiler beklentileri daha da yükseltti. SGK çevrelerini yakından izleyen isimlerden İsa Karakaş, masadaki olası rakamları paylaştı.

BEKLENTİLERİ ARTIRAN KULİS BİLGİLERİ

İsa Karakaş, kaleme aldığı değerlendirmede bayram ikramiyesine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Edinilen kulis bilgilerine göre ekonomi yönetiminin, artış oranını belirlerken bütçe dengelerini ve enflasyonla mücadele sürecini önceliklendirdiği ifade ediliyor. Bu çerçevede zam oranının sınırlı tutulabileceği konuşuluyor.

Karakaş’ın aktardığına göre, Ankara’da en çok dillendirilen senaryo ikramiyenin 5.000 TL seviyesine yükselmesi yönünde. Bununla birlikte, son aşamada daha yüksek bir rakamın gündeme gelmesi ihtimali de tamamen göz ardı edilmiyor.

MASADAKİ OLASI RAKAMLAR

Kulislerde ağırlık kazanan rakamın 5.000 TL olduğu belirtilirken, 5.500 TL seçeneğinin de değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Daha güçlü bir artış ihtimali olarak 6.000 TL seviyesi telaffuz edilse de, bu seçeneğin daha zayıf bir olasılık olduğu vurgulanıyor.

Ekonomi yönetiminin temkinli yaklaşım sergilediği ve artışın bütçe disiplinini zorlamayacak bir düzeyde tutulmasının planlandığı dile getiriliyor.

BAŞVURU TARİHİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Karakaş, ikramiyeden yararlanmak isteyen ancak henüz emeklilik işlemlerini tamamlamamış kişiler için kritik tarihe işaret etti. Emeklilik şartlarını sağlayanların, Şubat ayı sonuna kadar SGK’ya başvuru yapmasının önem taşıdığı belirtiliyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenlerin bayram ikramiyesi kapsamına dahil edilmesi bekleniyor.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Bayram ikramiyesi ödemeleri yalnızca emeklilerle sınırlı değil. Dul ve yetim aylığı alanlar, hisseleri oranında ödeme alabiliyor. Sürekli iş göremezlik geliri bulunan kişiler için de maluliyet derecesine göre hesaplama yapılıyor.

Bunun yanında şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve bazı özel statüdeki hak sahipleri de ödeme kapsamına giriyor. Ancak primsiz aylık alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanların bu ödemeden yararlanamadığı ifade ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

İkramiyelerin her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödeme takviminin tahsis numarasının son hanesine göre kademeli şekilde uygulanacağı ve mart ayı ortasından itibaren sürecin başlayabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi