Türkiye Güne Acı Haberle Uyandı: Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! 1 Pilot Şehit Oldu

Türkiye yeni güne acı bir haberle başladı. Balıkesir’de bulunan 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na bağlı bir F-16 savaş uçağı, gece saat 00.50 sularında görev uçuşu yaparken radar bağlantısını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde uçağın, Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi yakınlarında düştüğü ve kaza yaptığı bildirildi.

ACI HABERİ VALİ USTAOĞLU AÇIKLADI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ŞEHİDİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kahraman silah arkadaşımız Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, F-16 uçağımızın kaza kırma uğraması sonucu, 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.

Kazanın ardındansa, İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapandı.

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir’de kaza kırıma uğrayan F-16 ile ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.