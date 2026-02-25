Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu

İstanbul Esenyurt’ta bir rezidansın koridorunda iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde 8 boş kovan tespit edilirken polis soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde silah seslerinin duyulması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, binanın 5’inci kat koridorunda iki kişiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahısların hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybedenlerin Mehmet Eren Kahramanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi. Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Öte yandan, Kahramanlar’ın 'uyuşturucu ticareti' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından 31, Kılıç’ın ise 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 14 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de Düğün Gecesi Sır Ölüm: Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın Ailesinden Şok İddiaKayseri'de Düğün Gecesi Sır Ölüm: Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın Ailesinden Şok İddiaGüncel

Konteyner Cinayetinde Kan Donduran Detaylar: Durdona Khokimova'nın Ailesi İlk Kez KonuştuKonteyner Cinayetinde Kan Donduran Detaylar: Durdona Khokimova'nın Ailesi İlk Kez KonuştuGüncel

Mezarlıkta Korkunç Cinayet! Detaylar Kan DondurduMezarlıkta Korkunç Cinayet! Detaylar Kan DondurduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Esenyurt Ceren Özdemir cinayeti
Son Güncelleme:
Erasmus Öğrencilerine Sahte Polis Tuzağı! 3 Kişi Tutuklandı Erasmus Öğrencilerine Sahte Polis Tuzağı! 3 Kişi Tutuklandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Diyarbakır'da Feci Kaza... 3’ü Çocuk 5 Can Kaybı Diyarbakır'da Feci Kaza... 3’ü Çocuk 5 Can Kaybı
ÇOK OKUNANLAR
Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu
Müzakere Gölgesinde Askeri Hazırlık: ABD F-22’leri İsrail’de Müzakere Gölgesinde Askeri Hazırlık: ABD F-22’leri İsrail’de
Burası Ne New York, Ne Antarktika Ne de Sibirya... Rize'de Evler Kayboldu, Görenler Hayrete Düştü Burası Ne New York, Ne Antarktika Ne de Sibirya... Rize'de Evler Kayboldu, Görenler Hayrete Düştü
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi Mansur Yavaş Aday Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi
Mahkemeden CHP Kurultay Davası İle İBB Davasının Birleştirilmesi Talebine Ret CHP Kurultay Davasında 'İBB' Talebine Ret