Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde silah seslerinin duyulması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, binanın 5’inci kat koridorunda iki kişiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahısların hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybedenlerin Mehmet Eren Kahramanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi. Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Öte yandan, Kahramanlar’ın 'uyuşturucu ticareti' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından 31, Kılıç’ın ise 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 14 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA