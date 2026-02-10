Mezarlıkta Korkunç Cinayet! Detaylar Kan Dondurdu

Kahramanmaraş’ta mezarlıkta bulunan 39 yaşındaki kadının iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet zanlısı teslim oldu.

Son Güncelleme:
Mezarlıkta Korkunç Cinayet! Detaylar Kan Dondurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir mezarlıkta bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. Olay, Narlı Mahallesi Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlıkta hareketsiz yatan bir kadını fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, A.K’nin boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen 52 yaşındaki H.H.S., Gaziantep Adliyesi’ne giderek suçu işlediğini itiraf etti. Şüpheli, kadını araç içinde boğarak öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana’da Kadın Cinayeti! Okula Giden Çocukların Ardından Gelen Vahşet! Kadriye Evinde KatledildiAdana’da Kadın Cinayeti! Okula Giden Çocukların Ardından Gelen Vahşet! Kadriye Evinde KatledildiGüncel

Muğla’da Kadın Cinayeti! Fatma, İşe Giderken KatledildiMuğla’da Kadın Cinayeti! Fatma, İşe Giderken KatledildiGüncel

Kayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada BulunduKayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada BulunduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
CHP’li Özkan Evinde Ölü Bulundu CHP’li Özkan Evinde Ölü Bulundu
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Tutuklandı CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Tutuklandı
Ayşe Barım Dosyasında Sıcak Gelişme: Suçlama Ağırlaştı Ayşe Barım Dosyasında Sıcak Gelişme
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Yer: İstanbul Küçükçekmece... Polis Memuru ve Eşi Sokak Ortasında Darbedildi Yer: İstanbul Küçükçekmece... Polis Memuru ve Eşi Sokak Ortasında Darbedildi
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan' Temalı Vurgun! Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın
Özgür Özel 'Mesut Özarslan' Dosyasını Açtı, WhatsApp Mesajlarını Kürsüden Tek Tek Okudu 'Mesut Özarslan' Dosyasını Açtı, WhatsApp Mesajlarını Kürsüden Tek Tek Okudu
Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
Bilecik'te Ölüm Çiftliği: Kayıp 3 Kişinin Cesetleri Gömülü Bulundu! 20 Yıl Sonra Korkunç Gerçek Bilecik'te Ölüm Çiftliği: Kayıp 3 Kişinin Cesetleri Gömülü Bulundu! 20 Yıl Sonra Korkunç Gerçek