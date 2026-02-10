Mezarlıkta Korkunç Cinayet! Detaylar Kan Dondurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir mezarlıkta bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. Olay, Narlı Mahallesi Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlıkta hareketsiz yatan bir kadını fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, A.K’nin boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen 52 yaşındaki H.H.S., Gaziantep Adliyesi’ne giderek suçu işlediğini itiraf etti. Şüpheli, kadını araç içinde boğarak öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA