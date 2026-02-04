Adana’da Kadın Cinayeti! Okula Giden Çocukların Ardından Gelen Vahşet! Kadriye Evinde Katledildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vahşet, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde işlendi. İddiaya göre, Ş.A., 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra eşi Kadriye A. ile tartıştı.

Henüz tartışmanın sebebi bilinmezken Ş.A., eşini darp edip defalarca bıçakladı. Katil koca, daha sonra karısı kanlar içerisinde yerde yatarken başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ş.A., polise teslim olurken, sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Şüpheli emniyete götürülürken kadının cenazesi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA