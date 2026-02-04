Adana’da Kadın Cinayeti! Okula Giden Çocukların Ardından Gelen Vahşet! Kadriye Evinde Katledildi

Adana'da yaşanan olayda, üç çocuğunu okula gönderen Kadriye A., eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinde öldürüldü. İddiaya göre katil koca, kadını darp edip defalarca bıçakladı, ardından teslim oldu.

Son Güncelleme:
Adana’da Kadın Cinayeti! Okula Giden Çocukların Ardından Gelen Vahşet! Kadriye Evinde Katledildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vahşet, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde işlendi. İddiaya göre, Ş.A., 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra eşi Kadriye A. ile tartıştı.

Adana’da Kadın Cinayeti! Okula Giden Çocukların Ardından Gelen Vahşet! Kadriye Evinde Katledildi - Resim : 1

Henüz tartışmanın sebebi bilinmezken Ş.A., eşini darp edip defalarca bıçakladı. Katil koca, daha sonra karısı kanlar içerisinde yerde yatarken başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Adana’da Kadın Cinayeti! Okula Giden Çocukların Ardından Gelen Vahşet! Kadriye Evinde Katledildi - Resim : 2

Ş.A., polise teslim olurken, sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Şüpheli emniyete götürülürken kadının cenazesi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla’da Kadın Cinayeti! Fatma, İşe Giderken KatledildiMuğla’da Kadın Cinayeti! Fatma, İşe Giderken KatledildiGüncel
Karaman’da Kadın Cinayeti! Fatma, Boşanma Davasını Konuşmak İçin Gitti, Katledildi!Karaman’da Kadın Cinayeti! Fatma, Boşanma Davasını Konuşmak İçin Gitti, Katledildi!Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Adana
Son Güncelleme:
Emekli Polis Silahı Uğruna Can Verdi Emekli Polis Silahı Uğruna Can Verdi
Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: 12 Yaşındaki Çocuk 30. Kattan Düştü! Annenin İfadesi Ortaya Çıktı Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: 12 Yaşındaki Çocuk 30. Kattan Düştü! Annenin İfadesi Ortaya Çıktı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da Feci Kaza! Araçtan İnenler Kurtuldu, İçeride Kalan Hayatını Kaybetti Konya'da Feci Kaza! Araçtan İnenler Kurtuldu, İçeride Kalan Hayatını Kaybetti
Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltına Alındı Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltına Alındı
Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Yeni Karar! İki Harcama Grubu Etkilenmeyecek Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Yeni Karar!
Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: 12 Yaşındaki Çocuk 30. Kattan Düştü! Annenin İfadesi Ortaya Çıktı Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: 12 Yaşındaki Çocuk 30. Kattan Düştü! Annenin İfadesi Ortaya Çıktı
İstanbul Gündemdeydi... ABD Basını Yazdı, İran Görüşmeleri O Ülkede Yapılacak ABD Basını Yazdı, İran Görüşmeleri O Ülkede Yapılacak