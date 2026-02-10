CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Tutuklandı

Dün adli kontrolle serbest bırakılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yeniden ifadeye çağrıldıktan sonra bu kez tutuklandı.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Tutuklandı
CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı ve 'cinsel taciz' içerdiği iddia edilen mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün ifadeye çağrılmış ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Dede, yeniden adliyeye çağrıldı. Dede hakkında bu defa tutuklanma kararı çıktı.

NE DEMİŞTİ?

Dede, soruşturma öncesinde kamuoyuna paylaştığı görüntülü mesajda, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum.

Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan mahcubiyet duyuyorum. Sürecin belediyemizin hizmetleriyle karıştırılmamasını özellikle vurguluyorum. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm iş birliğini göstereceğim, kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum."

Kaynak: DHA

CHP Giresun
