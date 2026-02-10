CHP’li Özkan Evinde Ölü Bulundu

Muğla’nın Ula ilçesinde CHP’li eski Belediye Başkan Yardımcısı Oruç Özkan evinde ölü bulundu. Ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği değerlendiriliyor.

CHP’li Özkan Evinde Ölü Bulundu
Muğla’nın Ula ilçesinde CHP’li eski Belediye Başkan Yardımcısı Oruç Özkan'dan acı haber geldi. Yakınlarının haber alamaması üzerine eve giden aile üyeleri, 50 yaşındaki Özkan’ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Özkan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Özkan’ın daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirdiğini aktarırken, ölümün ani kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

