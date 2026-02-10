CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Yeniden İfadeye Çağrıldı

Hakkındaki soruşturma kapsamında ifadeye çağrılıp, adli kontrol şartı ile serbest kalan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yeniden ifadeye çağrıldı.

Son Güncelleme:
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Yeniden İfadeye Çağrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, iddiaya göre, Giresun’da sanal medyadaki bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN İFADEYE ÇAĞRILDI

Savcılığın itirazı üzerine Dede, yeniden ifade vermesi için adliyeye çağrıldı. Çağrı üzerine adliyeye gelen Dede’nin savcılık ifadesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Dede, Cumhuriyet Başsavcılığının davetinden kısa süre önce bahse konu soruşturmaya ilişkin görüntülü mesaj paylaştı.

Dede, “Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘MAHCUBİYET DUYUYORUM’

Soruşturmada ilgili kişilerin zarar görmemesi adına detay paylaşmayacağını kaydeden Dede, şöyle devam etti:

"Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan, adliyenin kapısında da söylediğim gibi mahcubiyet duyuyorum. Bu sürecin temsil ettiğim kamu göreviyle ve belediyemizin yürüttüğü hizmetlerle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm iş birliğini göstereceğim, kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum.”

İfadeye Çağrılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede İçin Kararİfadeye Çağrılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede İçin KararSeçim

Kaynak: DHA

Etiketler
CHP Giresun
Son Güncelleme:
Yer: İstanbul Küçükçekmece... Polis Memuru ve Eşi Sokak Ortasında Darbedildi Yer: İstanbul Küçükçekmece... Polis Memuru ve Eşi Sokak Ortasında Darbedildi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ayşe Barım Dosyasında Sıcak Gelişme: Suçlama Ağırlaştı Ayşe Barım Dosyasında Sıcak Gelişme
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan' Temalı Vurgun! Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın
Özgür Özel 'Mesut Özarslan' Dosyasını Açtı, WhatsApp Mesajlarını Kürsüden Tek Tek Okudu 'Mesut Özarslan' Dosyasını Açtı, WhatsApp Mesajlarını Kürsüden Tek Tek Okudu
Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı