Ayşe Barım Dosyasında Sıcak Gelişme: Suçlama Ağırlaştı

Gezi Parkı davasında yargılanan Ayşe Barım için savcılık bu kez en ağır cezayı istedi. Suçlama 'yardım'dan 'doğrudan iştirak'e çevrildi.

Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan ve 248 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, daha önce 22 ila 30 yıl hapis istenen dosyada suçun niteliğini değiştirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mütalaa İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulurken, savcılık Barım’ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' yerine doğrudan 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu. Dosyada karar duruşmasının yarın yapılması bekleniyor.

'PLANLI VE SİSTEMLİ'

Savcılığa göre Gezi Parkı eylemleri, planlı ve sistemli bir organizasyon çerçevesinde yürütüldü. Mütalaada Barım’ın, kamuoyunda etkisi yüksek sanatçı ve oyuncular aracılığıyla sürecin organizasyonunda rol aldığı, sahada ve sosyal medya üzerinden yönlendirme yaptığı ileri sürüldü. Şirketine bağlı sanatçıların koordineli şekilde Gezi Parkı’na yönlendirildiği, sosyal medyada #occupyturkey ve #DirenGeziParkı etiketlerinin eşgüdümlü biçimde yaygınlaştırıldığı öne sürüldü. Barım’ın bazı ana sanıklarla doğrudan irtibat halinde olduğu, görüşmelerin yoğunluğu ve zamanlamasının tesadüf olarak açıklanamayacağı savunuldu.

KARAR YARIN ÇIKACAK

Savcılık, eylemlerin görünürde demokratik protesto olarak sunulmasına karşın asıl amacın ülke genelinde kaos ve kargaşa yaratmak ve hükümeti devirmeye yönelik bir ortam oluşturmak olduğunu iddia etti. Bu süreçte çeşitli yasa dışı örgütlerin faaliyet alanı bulduğu da mütalaada yer aldı. Ayrıca Yargıtay’ın Gezi Parkı eylemlerine ilişkin önceki kararlarına atıf yapılarak, olayların 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayşe Barım hakkında verilecek kararın yarınki duruşmada açıklanması bekleniyor.

