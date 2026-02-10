'Ramazan' Temalı Vurgun! Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın

Ramazan temalı sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 940 sahte web sitesi kapatıldı. Yetkililer, alışveriş yapan vatandaşları kart güvenliği konusunda acil önlem almaya çağırdı.

Son Güncelleme:
'Ramazan' Temalı Vurgun! Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Ramazan temalı sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan siber suçlulara karşı harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonrasında aralarında "ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com" gibi sahte olduğu tespit edilen 940 site erişime kapatıldı.

Uzmanlar ise bu sitelerden alışveriş yapanları 'kredi kartınızı kontrol edin' diyerek uyardı.

HANGI SİTELER LİSTEDE?

Sabah'ın haberine göre, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve USOM'un geliştirdiği yerli yazılımlarla gerçekleşen taramalarda bugüne kadar tespit edilen sahte Ramazan içerikli 940 internet sitesi erişime engellendi. Erişime engellenen sitelerden bazıları şunlar:

"ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ramazansizleguzel.com.tr, ramazankaraca.com.tr, ramazana101.com, ramazandayardim.com, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com"

BÜTÜN BİLGİLERİ ÇALIYORLAR

Dolandırıcıların, yanıltıcı e-posta, SMS veya sosyal medya mesajları yoluyla ulaşarak, kapatılan sahte web sitelerine yönlendirdikleri oltalama yöntemini kullandığı görüldü.

Sitelerde sözde uygun fiyatlı ürünler, yardım kampanyaları, kurumsal markaların taklit edilmiş görselleri gibi yanıltıcı içerikler yer aldığı ve bu yolla vatandaşın kredi ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığı ifade edildi.

'KARTLARINIZI İŞLEME KAPATIN'

Uzmanlar, linkle erişilen sitenin adresinin tam olarak resmi adres olup olmadığının dikkatle kontrol edilmesi, emin olunamayan durumlarda o siteden uzak durulmasının altını çizdi.

Dolandırıcılığa maruz kalanların anında bankasını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması, kartlarını işleme kapatması ve sonrasında en yakın karakol ya da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor.

Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek?Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek?Ekonomi

Instagram Üzerinden Büyük Vurgun: Milyonlarca Liralık Para Trafiği, 50 Paravan Şirket, 154 Şüpheli...Instagram Üzerinden Büyük Vurgun: Milyonlarca Liralık Para Trafiği, 50 Paravan Şirket, 154 Şüpheli...Güncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Kredi Kartı Ramazan dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Ankara’da Dehşet: Cezaevinden İzinli Çıktı, Katliam Yaptı! Annesini, Kızını ve Eşini Öldürüp İntihar Etti Cezaevinden İzinli Çıktı, Katliam Yaptı! Annesini, Kızını ve Eşini Öldürüp İntihar Etti
Türkiye'nin Yerli ve Milli Helikopteri GÖKBEY, Suudi Arabistan Yolunda: İlk Anlaşma İmzalandı GÖKBEY, Suudi Arabistan Yolunda
ÇOK OKUNANLAR
Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası: 2 Doktor Gözaltında Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası
İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti