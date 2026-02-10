'Ramazan' Temalı Vurgun! Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Ramazan temalı sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan siber suçlulara karşı harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonrasında aralarında "ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com" gibi sahte olduğu tespit edilen 940 site erişime kapatıldı.

Uzmanlar ise bu sitelerden alışveriş yapanları 'kredi kartınızı kontrol edin' diyerek uyardı.

HANGI SİTELER LİSTEDE?

Sabah'ın haberine göre, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve USOM'un geliştirdiği yerli yazılımlarla gerçekleşen taramalarda bugüne kadar tespit edilen sahte Ramazan içerikli 940 internet sitesi erişime engellendi. Erişime engellenen sitelerden bazıları şunlar:

"ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ramazansizleguzel.com.tr, ramazankaraca.com.tr, ramazana101.com, ramazandayardim.com, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com"

BÜTÜN BİLGİLERİ ÇALIYORLAR

Dolandırıcıların, yanıltıcı e-posta, SMS veya sosyal medya mesajları yoluyla ulaşarak, kapatılan sahte web sitelerine yönlendirdikleri oltalama yöntemini kullandığı görüldü.

Sitelerde sözde uygun fiyatlı ürünler, yardım kampanyaları, kurumsal markaların taklit edilmiş görselleri gibi yanıltıcı içerikler yer aldığı ve bu yolla vatandaşın kredi ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığı ifade edildi.

'KARTLARINIZI İŞLEME KAPATIN'

Uzmanlar, linkle erişilen sitenin adresinin tam olarak resmi adres olup olmadığının dikkatle kontrol edilmesi, emin olunamayan durumlarda o siteden uzak durulmasının altını çizdi.

Dolandırıcılığa maruz kalanların anında bankasını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması, kartlarını işleme kapatması ve sonrasında en yakın karakol ya da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor.

Kaynak: Sabah