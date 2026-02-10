Türkiye'nin Yerli ve Milli Helikopteri GÖKBEY, Suudi Arabistan Yolunda: İlk Anlaşma İmzalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Savunma sanayisinde yerli ve milli üretim hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği ve 2025 yılında Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren GÖKBEY için Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşma yapıldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), insansız ve silahlı versiyonlarıyla farklı görevlerde kullanılabilecek şekilde tasarlanan GÖKBEY'in farklı görevlere göre üretilmesi için Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otarite Kurumu ile mutabakat zaptı imzaladı.

Kaynak: Haber Merkezi