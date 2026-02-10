Barınakta Vicdanları Sızlatan Manzara... Tepkilerin Ardından Soruşturma Açıldı

Finike Belediyesi’ne ait hayvan barınağında çekilen görüntüler, sağlıksız koşullar ve hasta hayvanlar nedeniyle büyük tepki topladı. Paylaşımların ardından savcılık soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Finike ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde bazı hayvanların aşırı derecede zayıfladığı, çeşitli deri hastalıklarıyla mücadele ettiği ve sağlıksız koşullarda tutulduğu görüldü. Paylaşımlarda barınaktaki hijyenin yok denecek seviyede olduğu, hasta hayvanların tedavi ve izolasyondan yoksun şekilde bir arada tutulduğu, bazı alanların ise çamur ve su birikintileriyle kaplı olduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken tepkiler çığ gibi büyüdü.

Barınakta Vicdanları Sızlatan Manzara... Tepkilerin Ardından Soruşturma Açıldı - Resim : 1

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı. Görevlendirilen savcı eşliğinde jandarma ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde barınağa giderek incelemelerde bulundu ve tespitler yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Finike Belediyesi ise şu ana kadar iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…Güncel

Aydın Aydın’dan Farkındalık Yaratan Şarkı! 'Miyav' Fırtınası Dijital PlatformlardaAydın Aydın’dan Farkındalık Yaratan Şarkı! 'Miyav' Fırtınası Dijital PlatformlardaMagazin

İzmir'de Korkunç Hayvan Katliamı! Zehirli Etleri Çocuklara Dağıttırmışİzmir'de Korkunç Hayvan Katliamı! Zehirli Etleri Çocuklara DağıttırmışGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Müge Anlı Stüdyosu Dondu Kaldı: 'Bizi Kurtarın' Feryadı İhbar Oldu! Ekipler Gözlerine İnanamadı Müge Anlı Stüdyosu Dondu Kaldı: 'Bizi Kurtarın' Feryadı İhbar Oldu! Ekipler Gözlerine İnanamadı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kırmızı Işıkta Faciaya Ramak Kala! Ok Gibi Saplandı... Kırmızı Işıkta Faciaya Ramak Kala! Ok Gibi Saplandı...
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan' Temalı Vurgun! Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın Bu Sitelerden Alışveriş Yapanlar Kartlarını Hemen Kapatsın
Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı
Özgür Özel 'Mesut Özarslan' Dosyasını Açtı, WhatsApp Mesajlarını Kürsüden Tek Tek Okudu 'Mesut Özarslan' Dosyasını Açtı, WhatsApp Mesajlarını Kürsüden Tek Tek Okudu
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı