Barınakta Vicdanları Sızlatan Manzara... Tepkilerin Ardından Soruşturma Açıldı

Antalya’nın Finike ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde bazı hayvanların aşırı derecede zayıfladığı, çeşitli deri hastalıklarıyla mücadele ettiği ve sağlıksız koşullarda tutulduğu görüldü. Paylaşımlarda barınaktaki hijyenin yok denecek seviyede olduğu, hasta hayvanların tedavi ve izolasyondan yoksun şekilde bir arada tutulduğu, bazı alanların ise çamur ve su birikintileriyle kaplı olduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken tepkiler çığ gibi büyüdü.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı. Görevlendirilen savcı eşliğinde jandarma ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde barınağa giderek incelemelerde bulundu ve tespitler yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Finike Belediyesi ise şu ana kadar iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA