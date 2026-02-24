Erasmus Öğrencilerine Sahte Polis Tuzağı! 3 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kazımdirik Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Türkiye’de Erasmus programı kapsamında bulunan Polonya ve Almanya uyruklu üç öğrenci, konakladıkları evde alıkonuldu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin polis yeleği ve üniforma kullandığını, yanlarında kelepçe bulundurduğunu belirledi. Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Yağma suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA