Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süreç Mesajı: 'Anaların Ağlamadığı Türkiye'yi Birlikte İnşa Edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin verdiği mesajda, "Aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süreç Mesajı: 'Anaların Ağlamadığı Türkiye'yi Birlikte İnşa Edeceğiz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 'Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize, demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz

* Her oyunu bozacak, komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Ne yapıyorsak, 23 yılın tecrübesiyle ince bir siyasetle, iyi planlanmış stratejiyle yapıyoruz 86 milyonun her ferdi için en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık, kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

* Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü üzere Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif, irade sahibidir. Terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor. Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz.

* Kahramanlarımız, gazilerimiz ve şehitlerimizin omuzları üzerine yükselen bu devlet sonsuza kadar kahramanlarıyla var olacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonunda anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'ye inşallah beraberce vasıl olacağız.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Süreç' TuruTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Süreç' TuruGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Süreç Mesajı: 'Menziline Ulaştıracağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Süreç Mesajı: 'Menziline Ulaştıracağız'Güncel

Süreç İçin Yasal Düzenleme Ne Zaman? TBMM Başkanı Kurtulmuş YanıtladıSüreç İçin Yasal Düzenleme Ne Zaman? TBMM Başkanı Kurtulmuş YanıtladıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
'Deprem Üretmez' Algısına Prof. Bektaş'tan İtiraz: Doğu Karadeniz Gerilim Altında 'Deprem Üretmez' Algısına Prof. Bektaş'tan İtiraz
AK Parti TBMM Grubunda 'Ramazan' Süslemesi AK Parti TBMM Grubunda 'Ramazan' Süslemesi
ÇOK OKUNANLAR
Burası Ne New York, Ne Antarktika Ne de Sibirya... Rize'de Evler Kayboldu, Görenler Hayrete Düştü Burası Ne New York, Ne Antarktika Ne de Sibirya... Rize'de Evler Kayboldu, Görenler Hayrete Düştü
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi Mansur Yavaş Aday Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi
Mahkemeden CHP Kurultay Davası İle İBB Davasının Birleştirilmesi Talebine Ret CHP Kurultay Davasında 'İBB' Talebine Ret
Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü
Fatma Zehra Kınık Dosyasında Beklenmedik Gelişme: 'Bir Canın Bedeli Bu mu?' Diyerek İsyan Eden Anne Şikayetinden Vazgeçti 'Bir Canın Bedeli Bu mu?' Diyerek İsyan Eden Anne Şikayetinden Vazgeçti