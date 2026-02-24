Miras Başvurusu Cinayeti Ortaya Çıkardı! 17 Yıllık Kayıpta Kan Donduran Detay

2009’da kaybolan Ebru K.’nin, ablasının dini nikahlı eşi tarafından öldürülüp bahçeye gömüldüğü belirlendi. Miras işlemleri için yapılan başvuru 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı.

Son Güncelleme:
Miras Başvurusu Cinayeti Ortaya Çıkardı! 17 Yıllık Kayıpta Kan Donduran Detay
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’da 2009 yılında kaybolan Ebru K.’nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Ebru K.’nin babasının hayatını kaybetmesinin ardından miras işlemleri için yapılan kayıp başvurusu üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Şehzadeler ilçesi İğdecik Mahallesi’ndeki aile evine ilişkin yürütülen çalışmada, kaybın cinayet olduğu tespit edildi.

İPLE BOĞMUŞ

Soruşturma kapsamında, Ebru K.’nin o dönem ablası Fatma K.’nin dini nikahlı eşi Ufuk K.’nin yanında çalıştığı öğrenildi. İkili arasında ilişki yaşandığı ve genç kadının hamile kaldığı iddia edildi. Çıkan tartışma sonrası Ufuk K.’nin Ebru K.’yi iple boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

GÖZALTI KARARI

Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi’nde, olay tarihinde şüpheliye ait olduğu belirlenen bahçede yapılan kazıda kafatası ve insan kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şüpheli Ufuk K. ve olay sonrası Kars’a yerleştiği belirlenen abla Fatma K. da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
Çin'den İstanbul'a Uzanan Ölüm Tuzağı: İşte Kritik Detaylar ve Kaçış Anları Çin'den İstanbul'a Uzanan Ölüm Tuzağı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
'Deprem Üretmez' Algısına Prof. Bektaş'tan İtiraz: Doğu Karadeniz Gerilim Altında 'Deprem Üretmez' Algısına Prof. Bektaş'tan İtiraz
AK Parti TBMM Grubunda 'Ramazan' Süslemesi AK Parti TBMM Grubunda 'Ramazan' Süslemesi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süreç Mesajı: 'Anaların Ağlamadığı Türkiye'yi Birlikte İnşa Edeceğiz' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süreç Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Burası Ne New York, Ne Antarktika Ne de Sibirya... Rize'de Evler Kayboldu, Görenler Hayrete Düştü Burası Ne New York, Ne Antarktika Ne de Sibirya... Rize'de Evler Kayboldu, Görenler Hayrete Düştü
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi Mansur Yavaş Aday Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi
Mahkemeden CHP Kurultay Davası İle İBB Davasının Birleştirilmesi Talebine Ret CHP Kurultay Davasında 'İBB' Talebine Ret
Fatma Zehra Kınık Dosyasında Beklenmedik Gelişme: 'Bir Canın Bedeli Bu mu?' Diyerek İsyan Eden Anne Şikayetinden Vazgeçti 'Bir Canın Bedeli Bu mu?' Diyerek İsyan Eden Anne Şikayetinden Vazgeçti
Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü