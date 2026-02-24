Miras Başvurusu Cinayeti Ortaya Çıkardı! 17 Yıllık Kayıpta Kan Donduran Detay

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’da 2009 yılında kaybolan Ebru K.’nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Ebru K.’nin babasının hayatını kaybetmesinin ardından miras işlemleri için yapılan kayıp başvurusu üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Şehzadeler ilçesi İğdecik Mahallesi’ndeki aile evine ilişkin yürütülen çalışmada, kaybın cinayet olduğu tespit edildi.

İPLE BOĞMUŞ

Soruşturma kapsamında, Ebru K.’nin o dönem ablası Fatma K.’nin dini nikahlı eşi Ufuk K.’nin yanında çalıştığı öğrenildi. İkili arasında ilişki yaşandığı ve genç kadının hamile kaldığı iddia edildi. Çıkan tartışma sonrası Ufuk K.’nin Ebru K.’yi iple boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

GÖZALTI KARARI

Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi’nde, olay tarihinde şüpheliye ait olduğu belirlenen bahçede yapılan kazıda kafatası ve insan kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şüpheli Ufuk K. ve olay sonrası Kars’a yerleştiği belirlenen abla Fatma K. da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

