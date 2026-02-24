Diyarbakır'da Feci Kaza... 3’ü Çocuk 5 Can Kaybı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Diyarbakır'da Feci Kaza... 3’ü Çocuk 5 Can Kaybı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Çınarköy Mahallesi çıkışında meydana geldi. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen iki araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3’ü çocuk 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da Feci Kaza... 3’ü Çocuk 5 Can Kaybı - Resim : 1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

TEM'de Trafik Kazası! İstanbul Yönü KapandıTEM'de Trafik Kazası! İstanbul Yönü KapandıGüncel

Yargıtay’dan Emsal Ehliyetsiz Sürücü Kararı: Karşı Taraf Tazminat ÖdeyecekYargıtay’dan Emsal Ehliyetsiz Sürücü Kararı: Karşı Taraf Tazminat ÖdeyecekGüncel

Sultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 YaralıSultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
kaza Diyarbakır
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Erasmus Öğrencilerine Sahte Polis Tuzağı! 3 Kişi Tutuklandı Erasmus Öğrencilerine Sahte Polis Tuzağı! 3 Kişi Tutuklandı
Miras Başvurusu Cinayeti Ortaya Çıkardı! 17 Yıllık Kayıpta Kan Donduran Detay Miras Başvurusu Cinayeti Ortaya Çıkardı!
ÇOK OKUNANLAR
Burası Ne New York, Ne Antarktika Ne de Sibirya... Rize'de Evler Kayboldu, Görenler Hayrete Düştü Burası Ne New York, Ne Antarktika Ne de Sibirya... Rize'de Evler Kayboldu, Görenler Hayrete Düştü
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi Mansur Yavaş Aday Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi
Mahkemeden CHP Kurultay Davası İle İBB Davasının Birleştirilmesi Talebine Ret CHP Kurultay Davasında 'İBB' Talebine Ret
Fatma Zehra Kınık Dosyasında Beklenmedik Gelişme: 'Bir Canın Bedeli Bu mu?' Diyerek İsyan Eden Anne Şikayetinden Vazgeçti 'Bir Canın Bedeli Bu mu?' Diyerek İsyan Eden Anne Şikayetinden Vazgeçti
Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü