Diyarbakır'da Feci Kaza... 3’ü Çocuk 5 Can Kaybı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çınarköy Mahallesi çıkışında meydana geldi. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen iki araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3’ü çocuk 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valiliği, kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.
