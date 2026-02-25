Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş
ABD Başkanı’nın yürürlüğe koyduğu yeni gümrük vergileri küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. Yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesiyle fiyatlar haftaya yükselişle başladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni küresel gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi. Yüksek Mahkeme’nin Cuma günü geniş çaplı ithalat vergilerinin büyük bölümünü durdurma kararının ardından, yüzde 10 seviyesindeki yeni tarife uygulaması devreye alındı. Trump, mahkeme kararından yalnızca birkaç saat sonra imzaladığı kararnameyle söz konusu vergilerin 24 Şubat itibarıyla geçerli olacağını duyurdu.
Küresel piyasalarda ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik sürerken, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı.
İşte 25 Şubat 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram Altın
Alış: 7.305,1330 TL
Satış: 7.305,8940 TL
Çeyrek Altın
Alış: 11.688,2100 TL
Satış: 11.945,1400 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 46.752,8500 TL
Satış: 47.634,4300 TL
Tam Altın
Alış: 48.405,00 TL
Satış: 48.911,00 TL
Yarım Altın
Alış: 23.307,39 TL
Satış: 23.894,85 TL
Ziynet Altını
Alış: 46.760,91 TL
Satış: 47.643,56 TL
Ata Altın
Alış: 48.809,49 TL
Satış: 50.104,89 TL
14 Ayar Bilezik (gram)
Alış: 4.080,28 TL
Satış: 5.370,37 TL
22 Ayar Bilezik (gram)
Alış: 6.774,70 TL
Satış: 7.098,23 TL
Gremse Altın
Alış: 120.640,00 TL
Satış: 122.184,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi