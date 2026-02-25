Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş

ABD Başkanı’nın yürürlüğe koyduğu yeni gümrük vergileri küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. Yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesiyle fiyatlar haftaya yükselişle başladı.

Son Güncelleme:
Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni küresel gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi. Yüksek Mahkeme’nin Cuma günü geniş çaplı ithalat vergilerinin büyük bölümünü durdurma kararının ardından, yüzde 10 seviyesindeki yeni tarife uygulaması devreye alındı. Trump, mahkeme kararından yalnızca birkaç saat sonra imzaladığı kararnameyle söz konusu vergilerin 24 Şubat itibarıyla geçerli olacağını duyurdu.

Küresel piyasalarda ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik sürerken, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı.

İşte 25 Şubat 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram Altın
Alış: 7.305,1330 TL
Satış: 7.305,8940 TL

Çeyrek Altın
Alış: 11.688,2100 TL
Satış: 11.945,1400 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 46.752,8500 TL
Satış: 47.634,4300 TL

Tam Altın
Alış: 48.405,00 TL
Satış: 48.911,00 TL

Yarım Altın
Alış: 23.307,39 TL
Satış: 23.894,85 TL

Ziynet Altını
Alış: 46.760,91 TL
Satış: 47.643,56 TL

Ata Altın
Alış: 48.809,49 TL
Satış: 50.104,89 TL

14 Ayar Bilezik (gram)
Alış: 4.080,28 TL
Satış: 5.370,37 TL

22 Ayar Bilezik (gram)
Alış: 6.774,70 TL
Satış: 7.098,23 TL

Gremse Altın
Alış: 120.640,00 TL
Satış: 122.184,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Konut Piyasasında Yeni Risk: Ev Alırken Metrekare Tuzağına Dikkat! İlanda Yazana Değil Tapuya Bakın Konut Piyasasında Yeni Risk: Ev Alırken Metrekare Tuzağına Dikkat! İlanda Yazana Değil Tapuya Bakın
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Düğünde Taktığı Çeyrek Altın Geri Gelmedi, İcraya Verdi! Emsal Niteliğinde Karar: Düğün Takıları Borç mu Hediye mi? Düğünde Taktığı Çeyrek Altın Geri Gelmedi, İcraya Verdi! Düğün Takıları Borç mu Hediye mi?
ÇOK OKUNANLAR
Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu
Müzakere Gölgesinde Askeri Hazırlık: ABD F-22’leri İsrail’de Müzakere Gölgesinde Askeri Hazırlık: ABD F-22’leri İsrail’de
Türkiye Güne Acı Haberle Uyandı: Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! 1 Pilot Şehit Oldu Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! Şehidimiz Var
Burası Ne New York, Ne Antarktika Ne de Sibirya... Rize'de Evler Kayboldu, Görenler Hayrete Düştü Burası Ne New York, Ne Antarktika Ne de Sibirya... Rize'de Evler Kayboldu, Görenler Hayrete Düştü
Mahkemeden CHP Kurultay Davası İle İBB Davasının Birleştirilmesi Talebine Ret CHP Kurultay Davasında 'İBB' Talebine Ret