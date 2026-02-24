Düğünde Taktığı Çeyrek Altın Geri Gelmedi, İcraya Verdi! Emsal Niteliğinde Karar: Düğün Takıları Borç mu Hediye mi?

Düğünde takılan çeyrek altın yıllar sonra mahkemelik oldu. Kayseri’de karşılık alamadığını öne süren bir davetlinin başlattığı icra takibi sonuç verdi, karar ise “takılar borç mu hediye mi?” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Son Güncelleme:
Düğünde Taktığı Çeyrek Altın Geri Gelmedi, İcraya Verdi! Emsal Niteliğinde Karar: Düğün Takıları Borç mu Hediye mi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarındaki yükseliş, düğünlerde takılan takıları da daha değerli hale getirirken, bu alandaki anlaşmazlıklar dikkat çekmeye devam ediyor. Kayseri’de yaşanan olayda, yıllar önce bir yakınının düğününde çeyrek altın takan bir kadın, kendi düğününde aynı karşılığı göremediğini öne sürerek konuyu yargıya taşıdı.

HUKUKİ YOLA BAŞVURDU

İddiaya göre kadın, daha önce taktığı çeyrek altının iade edilmemesi üzerine icra takibi başlattı. Başlatılan süreçte karşı taraftan herhangi bir itiraz gelmemesi, dosyanın seyrini belirledi.

BORÇ KESİNLEŞTİ, BEDEL TAHSİL EDİLDİ

Yasal sürede itiraz yapılmaması nedeniyle alacak kesinleşti. İcra işlemlerinin tamamlanmasının ardından çeyrek altının bedelinin alacaklıya ödendiği öğrenildi. Yaşanan gelişme, düğünlerde takılan altınların hukuki niteliğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Söz konusu olay, 'Düğün takıları borç mu, yoksa karşılıksız hediye mi?' sorusunu bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.

Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Zam Geldi: İlk Kez Bu Rakamı GördüAraç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Zam Geldi: İlk Kez Bu Rakamı GördüEkonomi

Kaynak: TGRT Haber

Etiketler
Düğün Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Zam Geldi: İlk Kez Bu Rakamı Gördü Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Zam Geldi: İlk Kez Bu Rakamı Gördü
Merkez Bankası İlk Kez Açıkladı: İşte Vatandaşın Enflasyon ve Dolar Tahmini Merkez Bankası İlk Kez Açıkladı: İşte Vatandaşın Enflasyon ve Dolar Tahmini
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü
Rekabet Kurumu'ndan Bankalara Soruşturma Rekabet Kurumu'ndan Bankalara Soruşturma
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi Mansur Yavaş Aday Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi
Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü
Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza
Bahçeli'den Dikkat Çeken Çıkış: KCK’nın Feshi Derhal Sağlanmalı ‘KCK’nın Feshi Derhal Sağlanmalı’
Ederson 3 Hafta Olmayacak... Gözler Tarık'ta Ederson 3 Hafta Olmayacak... Gözler Tarık'ta