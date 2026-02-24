Düğünde Taktığı Çeyrek Altın Geri Gelmedi, İcraya Verdi! Emsal Niteliğinde Karar: Düğün Takıları Borç mu Hediye mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarındaki yükseliş, düğünlerde takılan takıları da daha değerli hale getirirken, bu alandaki anlaşmazlıklar dikkat çekmeye devam ediyor. Kayseri’de yaşanan olayda, yıllar önce bir yakınının düğününde çeyrek altın takan bir kadın, kendi düğününde aynı karşılığı göremediğini öne sürerek konuyu yargıya taşıdı.

HUKUKİ YOLA BAŞVURDU

İddiaya göre kadın, daha önce taktığı çeyrek altının iade edilmemesi üzerine icra takibi başlattı. Başlatılan süreçte karşı taraftan herhangi bir itiraz gelmemesi, dosyanın seyrini belirledi.

BORÇ KESİNLEŞTİ, BEDEL TAHSİL EDİLDİ

Yasal sürede itiraz yapılmaması nedeniyle alacak kesinleşti. İcra işlemlerinin tamamlanmasının ardından çeyrek altının bedelinin alacaklıya ödendiği öğrenildi. Yaşanan gelişme, düğünlerde takılan altınların hukuki niteliğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Söz konusu olay, 'Düğün takıları borç mu, yoksa karşılıksız hediye mi?' sorusunu bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.

Kaynak: TGRT Haber