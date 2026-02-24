Merkez Bankası İlk Kez Açıkladı: İşte Vatandaşın Enflasyon ve Dolar Tahmini

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hanehalkı Beklenti Anketi'ni ilk kez açıkladı. Şubat ayı anket sonuçlarına göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya

göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu.

EN ÇOK ARTIŞ NEYDE BEKLENİYOR?

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için

fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ olarak

belirlendi.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki

aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 oldu.

DÖVİZDE 'DÜŞÜŞ' ÖNGÖRÜSÜ

12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL'ye geriledi.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41'e geriledi.

'ALTIN ALIRIM' DİYENLERDE ARTIŞ

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen

katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5'e yükseldi.

İkinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30 oldu.

Hanehalkı Beklenti Anketi, 3 bin 217 hanehalkı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Kaynak: AA