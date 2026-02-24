Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Zam Geldi: İlk Kez Bu Rakamı Gördü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasındaki jeopolitik tansiyonun yükselmesi, enerji piyasalarında yeni bir fiyat hareketliliğini beraberinde getirdi. ABD’nin askeri unsurlarını Orta Doğu’ya yönlendirmesi ve bölgedeki belirsizliğin artması, petrol fiyatlarını yukarı çekti. Küresel piyasalardaki bu artış, iç piyasada akaryakıt tabelalarına zam olarak yansıdı.

MOTORİN TARİHİ EŞİĞİ AŞTI

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2,40 TL artış uygulandı. Yapılan zamla birlikte motorin, Türkiye’de ilk kez 60 TL sınırının üzerine çıktı. Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden sürücüler için bu gelişme dikkat çekici bir dönüm noktası oldu.

ZAM SONRASI DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Güncellemenin ardından bazı illerde motorin fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Adana’da litre fiyatı 62,24 TL’ye yükselirken, Tunceli’de 63,10 TL, Hakkari’de 63,12 TL seviyeleri görüldü. Bingöl ve Bitlis’te ise motorin 63,10 TL’den satışa sunuluyor.

BENZİNDE BEKLENTİ ARTTI

Motorine gelen artışın ardından gözler benzine çevrildi. Sektör kaynaklarında, petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde benzinde de fiyat güncellemesi olabileceği konuşuluyor. Otogaz (LPG) cephesinde ise şu aşamada resmi bir değişiklik bulunmuyor.

24 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

• Benzin: 57,17 TL

• Motorin: 60,30 TL

• LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin: 57,00 TL

• Motorin: 60,15 TL

• LPG: 29,69 TL

Ankara

• Benzin: 58,10 TL

• Motorin: 61,41 TL

• LPG: 30,17 TL

İzmir

• Benzin: 58,37 TL

• Motorin: 61,69 TL

• LPG: 30,09 TL

Kaynak: Haber Merkezi