Rekabet Kurumu'ndan Bankalara Soruşturma

Rekabet Kurumu iş gücü piyasasında rekabetin korunması maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek için Yapı Kredi'nin de aralarında bulunduğu bankalara soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'ndan ve soruşturma açılan diğer bankalardan henüz bir açıklama gelmedi.

Yapı Kredi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Bankamızın da içinde bulunduğu bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz."

Kaynak: Haber Merkezi